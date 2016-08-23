Тель-Авив, Израиль, 23 августа, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Разрыв выпущенного из Сирии минометного снаряда на территории Голанских высот стал поводом для удара ВВС Израиля по позициям сирийских правительственных войск, сообщает пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Мина упала 22 августа в районе израильского укрепленного пункта Бустер, находящегося возле пограничного ограждения, при разрыве снаряда никто не пострадал. По данным ЦАХАЛ, снаряд залетел на Голаны случайно, так как в провинции Кунейтра идет ожесточенная артиллерийская перестрелка между войсками Асада и боевиками. Тем не менее, ответный удар по территории Сирии был нанесен.

«ВВС Израиля поразили сегодня ответным огнем пусковую установку сирийской армии на сирийской стороне Голанских высот», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильская сторона также отвечала ударами на случайные падение сирийских снарядов. Подобный инцидент произошел в ночь 4 июля 2016 года, когда случайный огонь со стороны Сирии повредил ограждение на Голанских высотах.

25 июля самолет ВВС Израиля выпустил две ракеты по источнику минометного огня в сирийском городе Эль-Баас. Поводом послужил шальной снаряд, прилетевший с территории Сирии. Территорию Голанских высот и Израиль, и Сирия считают частью своей территории.