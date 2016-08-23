Вашингтон, 23 августа, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Американский город Лос-Анджелес может лишиться шансов принять Олимпиаду-2024 из-за кампании по раздуванию допингового скандала против российских спортсменов, которую США развернули до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК).

Иван Шилов ИА REGNUM Удар

Источники агентства утверждают, что как минимум 3 члена МОК, не представляющих при этом РФ, заявили, что вмешательство властей США в допинговое расследование против спортсменов РФ омрачило ожидания Олимпиады в Бразилии и бросило тень на МОК.

После того, как власти США вмешались в российский допинговый конфликт, заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024 «столкнется с некоторыми последствиями этого», цитирует одного из членов МОК Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе обвинил российских спортсменов в применении допинга во время Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, в докладе говорится о махинациях государственных специальных служб и спортивных чиновников с допинг-пробами. По мнению Макларена, на территории РФ действует «специальная госпрограмма», касающаяся применения допинга.

24 июля МОК предоставил международным федерациям первоочередное право допускать спортсменов к участию в ОИ. При этом отмечалось, что спортсмены РФ, ранее уличенные в употреблении запрещенных препаратов, не должны быть допущены к состязаниям.