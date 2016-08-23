Барнаул, 23 августа, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае наблюдать за организацией избирательного процесса, проведением выборов и обеспечением безопасности 18 сентября будут представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Накануне в Барнаул с долгосрочной миссией прибыли Криста Мюллер и Бартоломеус Штеенберг. Об этом известил в своем ЖЖ-блоге один из участников избирательной кампании Константин Емешин. «К сожалению, по-русски не говорят, и поэтому общались через переводчика», — отметил он. В Алтайкрайизбиркоме эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, сообщив, что не видят в этом визите ничего необычного: особенности региона таковы, что на предстоящих выборах предстоит учитывать голоса избирателей за рубежом.

Светлана Шаповалова В Алтайский край прибыли наблюдатели ОБСЕ. Коллаж

На Алтайский край, как известно, легла новая нагрузка: за Барнаульским одномандатным округом закреплены участковые комиссии в Австралии, Азербайджане, Китае, в ОАЭ и Португалии. В Славгороде будут подсчитывать голоса из 14 стран, в том числе Японии, Египта, Ирландии, Кубы и некоторых других.

«Интерес к выборам в Алтайском крае явственен и понятен. Они станут одними из самых насыщенных в Сибири. Помимо депутатов Госдумы и краевого парламента, в 29 районах пройдут муниципальные выборы. Жители региона будут выбирать депутатов четырех муниципальных районов и городских округов, 26 глав городских и сельских поселений. Помимо этого пройдут три кампании допвыборов депутатов городских округов и районов. В некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Также предстоит провести два референдума в сельсоветах», — сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Алтайского края.

Там же отметили, что, наблюдатели ОБСЕ прибыли в регион по собственной инициативе и не обязаны извещать избирательную комиссию о своем возите. «На выборах 2011 года ОБСЕ тоже отправляла к нам своих наблюдателей, и когда они обращались к нам с просьбой в предоставлении помещения для проведения встречи или изъявляли желание принять участие в работе информационного центра, мы им не отказывали. Готовы к сотрудничеству и сейчас, но пока никто из наблюдателей с подобными просьбами не обращался. А вообще — обмен наблюдателями — хорошая практика. Членов Избирательной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса тоже приглашали для наблюдения за выборами за рубежом», — отметили в пресс-службе Алтайизбиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, помимо выборов депутатов Госдумы, пройдут также выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание и выборы органов местного самоуправления.

На территории Алтайского края образованы два одномандатных избирательных округа, к которым приписаны избиратели Российской Федерации, находящиеся за рубежом.

Так, к 39 округу приписаны избиратели, проживающие в Австралии (6 397 человек), Азербайджане (5 893), Китае с учетом Тайваня (6 038), ОАЭ (4 656), Португалии (5 976 избирателей); к округу №42 — Египте (3 285), Ирландии (3 336), Кубе (2 218), Монголии (2 162), Нидерландах (2 343), Новой Зеландии, Тонга и Самоа (3 193), Норвегии (3 228), Польше (4 353), Сирии (4 380), Турции (3 284), Швейцарии (4 496), Швеции (4 368), Японии (3 470).

Долгосрочные наблюдатели ОБСЕ прибыли также в Волгоград, а вот в Крым, несмотря на явное сожаление главы избиркома Крыма Михаила Малышева, они решили не ехать.

Справка:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — одна из крупнейших региональных организаций по безопасности. Одним из основных направлений ОБСЕ является развитие демократических институтов и защита прав человека.