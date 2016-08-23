Шанхай, Китай, 23 августа, 2016, 06:44 — ИА Регнум. Согласно проекту плана, опубликованного муниципальными властями, к 2040 г. население Шанхая не превысит отметку в 25 млн человек. Мэрия пошла на ряд ограничительных мер для того, чтобы сделать из Шанхая «город мечты».

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При составлении плана городского развития на 2016−2040 гг. власти руководствовались целым рядом факторов, в том числе и мнением самих жителей. Одной из главных проблем Шанхая, по мнению его жителей, является перенаселенность. По состоянию на конец 2015 г. в Шанхае официально проживало около 24,15 млн, еще около 5 млн китайцев живут в Шанхае без регистрации, пишет «Наньцзао жибао».

С помощью математических расчетов было установлено, что к 2040 г. населения Шанхая не должно превышать 25 млн человек, иначе проживание в мегаполисе станет дискомфортным с точки зрения транспортной доступности и высокой стоимости жилья.

«Все объекты инфраструктуры, стоящие на учете у муниципалитета, будут полностью реконструированы или отстроены заново. К 2040 г. Шанхай станет «городом мечты», — сообщил журналистам глава городского бюро планирования Чжуан Шаоцин.