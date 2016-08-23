Хабаровск, 23 августа, 2016, 06:14 — ИА Регнум. О развитии местного туризма не говорит разве что ленивый. Не осталась в стороне и администрация Ванинского муниципального района в Хабаровском крае. Еще в 4 года назад здесь «разродились» целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ванинском муниципальном районе на 2012 — 2017 годы». Но, программа так и осталась на бумаге. Как заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Совета депутатов Ванино Юрий Светличный, местная администрация активности в сфере развития турбизнеса не проявляет.

Ольга Демиденко Берег у села Датта, Хабаровский край, любимое место отдыха местных жителей

Для активного отдыха у воды Ванинский район — место, лучше которого найти трудно. И море, и реки, полные рыбы. На отмелях — прекрасные песчаные пляжи, где можно купаться. Август и сентябрь — время, когда на побережье Татарского пролива наступает настоящее лето.

Казалось бы, туристы должны валом валить: и порыбачить, и полюбоваться уникальной природой. А полюбоваться здесь есть чем — Тумнинский, Верхнетумнинский, Хутинский заказники, заказник Мопау, палеовулканы Мицуевский и Иле, уникальная доисторическая каменная роща в урочище Сизиман, оползневые озера, тисовые рощи, памятник природы остров Токи — обиталище ластоногих, всего не перечислишь.

Gdehorosho.ru Сизиман — памятник природы, Ванино

На официальном сайте Ванинского района очень подробно описаны уникальные возможности развития туризма на территории — это и организация рыбалки, охоты, эко-туризм, конный туризм. Но дальше описания дело не пошло — местные жители проводят выходные на берегах водоемов, сидя на песке, либо на выброшенных штормом стволах деревьев. Люди разводят костры, варят уху из пойманной только что горбуши, катаются на весельных и моторных лодках.

Ольга Демиденко Нерпы, остров Токи

В хорошо прогревшейся на морских отмелях и в речках воде купаются. Но ни обследования водоемов, ни какой-то, хотя бы минимальной инфраструктуры для удобства отдыхающих, ни организованной службы спасения на воде здесь нет. Даже местным жителям из всех красот малой Родины доступны лишь те, до которых можно доехать на автомобиле.

Одно из излюбленных мест отдыха ванинцев — берег реки Тумнин в рыбацком селе Датта.

«На острове Токи были, не раз, с родителями на катере ходили. Нерп видели, даже хлебом кормили», — говорят местные, даттинские, мальчишки.

Юные жители районного центра Ванино, приехавшие в Датту с родителями на вопрос про остров Токи отвечают отрицательно: «Не были ни разу, очень бы хотели, но лодки у родителей нет, а организованного туризма, такого, чтобы купил билет и поехал — здесь тоже нет».

Про отдаленное урочище Сизиман и говорить не приходится — на мощном морском катере до Сизимана ходу часов 12. Обычному человеку не добраться — нужны катера, нужны опытные сопровождающие.

Между тем, местные жители, даже те, кто родился и вырос на побережье, говорят, что с радостью пользовались бы услугами турфирм, предлагающих путешествия по родному побережью, но таких, увы, нет.

Ольга Демиденко Рыбалка — любимый вид отдыха в Ванино

«У соседей туризм развивается очень стремительно. В Советской Гавани сегодня есть и конный туризм, и таежные турбазы, на которых отдыхают не только местные жители, но и иностранные туристы заглядывают. А из Ванино предприниматель, который развивает туризм ушел в Советскую Гавань, создал там горнолыжную базу, там катаются и лыжники, и сноубордисты. Я считаю, что районная администрация просто не заинтересована в том, чтобы люди здесь оставались, жили. У ванинцев всех летних развлечений — несколько шашлычных, да посидеть на не обустроенном берегу. А сколько у нас на протяжении ряда лет было несчастных случаев на воде? Не один, это точно. Люди дикарями отдыхают. А туризм мог бы обеспечить хороший доход местному бюджету. Но районные власти об этом почему-то не думают», — сетует председатель Совета депутатов поселка Ванино Юрий Светличный.

Ольга Демиденко Берег у села Датта, остовы старых шхун и никакой инфраструктуры

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Выяснилось, что еще в 2012 году администрация Ванинского муниципального района разработала и утвердила долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ванинском муниципальном районе на 2012 — 2017 годы». Вот уже и 2016-й близится к концу, а на диких берегах уютных морских бухт и «рыбных» речек ничего не изменилось.

Крупный бизнес, работающий на побережье, сообщает о намерениях развивать парковые зоны внутри поселка Ванино. Но это будут, скорее, прогулочные площадки, к развитию туризма отношения не имеющие.