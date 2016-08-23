Барнаул, 23 августа, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Главное сельхозуправление региона обнародовало сегодня, 23 августа, оперативные данные о ходе уборочных работ: зерновые и зернобобовые культуры скосили на площади 1 млн. гектаров, а обмолотили уже с 800 тыс. гектаров. Накануне, 22 августа, валовый сбор этих культур составил 1 млн. 560 тыс. тонн.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

Погода пока благоприятствует, и обмолот яровых набирает обороты. Активно аграрии убирают зернофуражные культуры, начали собирать урожай гречихи. Параллельно с уборочной, в регионе идет кормозаготовительная кампания. По оперативным данным на 22 августа, заготовлено 355 тыс. тонн сена, 1270,0 тыс. тонн сенажа, 102,0 тыс. тонн силоса, в пересчете на кормовые единицы заготовлено 17,9 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

Как уже сообщало ИА REGNUM, по объёмам производства зерна и, в первую очередь, высококачественной пшеницы, край входит в первую пятёрку регионов страны, а зерновое поле Алтая самое большое в России. Здесь производится в пределах 40% зерна от общего сибирского объема.

В 2015 году на Алтае собрано 4,2 млн тонн зерна, что выше среднего уровня за последние пять лет. С этим показателем Алтайский край вышел на четвертое место в стране.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

По данным алтайского главсельхозуправления, к 22 августа 2016 года на развитие сельского хозяйства края перечислено более 3,1 млрд. рублей. Объём государственной поддержки на развитие сельских территорий в крае составил 314,2 млн. рублей.