Москва, 23 августа, 2016, 05:14 — ИА Регнум. Семнадцать негосударственных пенсионных фондов рискуют лишиться лицензий из-за членства сразу в двух саморегулируемых организациях (СРО), пишет 23 августа газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

По информации издания, 11 августа Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) подала заявку в Центробанк на получение статуса саморегулируемой организации. При этом 13 фондов — членов этой ассоциации являются также членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), которая уже имеет статус СРО. Ещё четыре фонда подали заявки на участие в НАПФ на прошлой неделе.

Отмечается, что если АНПФ успеет получить статус СРО до 6 сентября, то членство сразу в двух саморегулируемых организациях автоматически будет считаться нарушением закона, что позволит Центробанку отозвать у фондов лицензии.

Ни один из фондов официально не прокомментировал намерение стать членов двух организаций, между тем источник, близкий к одному из НПФ, объясни такой манёвр желанием подстраховаться. Согласно федеральному закону «О саморегулируемых организациях» все НПФ должны вступить в СРО в срок до 6 сентября 2016 года. В случае нарушения данного требования Центробанк также имеет право лишить фонд лицензии либо исключить его из реестра НПФ.