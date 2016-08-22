София, 23 августа, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Болгария безоговорочно поддерживает Сербию в её стремлении стать членом Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в своём поздравительном послании сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с его переизбранием на пост премьер-министра.

Tony Bowden Билборд на улицах Приштины, Косово

«Пользуясь случаем, хочу выразить своё удовлетворение контактами и переговорами между болгарскими и сербскими государственными институтами в последнее время, в том числе в области экономики, инфраструктуры, безопасности и в региональном сотрудничестве», — приводит текст послания болгарская газета «24 часа».

Бойко Борисов подчеркнул, что «только за счёт углубления двустороннего сотрудничества может быть достигнуто благосостояние двух народов, мир и стабильность в Юго-Восточной Европе». «Болгария последовательно поддерживает европейскую перспективу Сербии и право её граждан быть частью европейской общности», — добавил премьер-министр.

Следует отметить, что власти Болгарии также активно выражают поддержку «европейской перспективе» односторонне отделившегося от Сербии края Косово и Метохия, бороться за сохранение которого в составе страны клянутся члены правительства Сербии, вступая в должность.

В прошлом году президент Болгарии Росен Плевнелиев назвал одними из важнейших задач политики официальной Софии на Балканах — создание государственных институтов в Косово и поддержку деятельности международных сил KFor под руководством НАТО, в присутствии которых проводится последовательное уничтожение сербских святынь в крае. «Болгария продолжит быть частью миссии KFor до тех пор, пока мы не будем уверены, что процесс утверждения демократических ценностей в Косово стал необратимым», — подчёркивал Плевнелиев.

В свою очередь президент Косово Хашим Тачи ранее заявлял, что Приштина намерена учитывать опыт Болгарии на пути в Европейский Союз, чтобы «сэкономить время, не повторяя чужих ошибок». «В этом смысле болгарский опыт ценен», — полагает Хашим Тачи.

Как сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского Союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.