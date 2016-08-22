Манбидж, Сирия, 22 августа, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передаёт Reuters. Турецкие военные запустили 20 артиллерийских снарядов по северному сирийскому городу Манбидж, в середине августа отбитого курдами у ИГИЛ (запрещена в РФ).

jan Sefti Флаг Курдистана

Турецкий чиновник на правах анонимности заявил, что ВС Турции продолжают поражать цели «Исламского государства» (запрещена в РФ) в сирийском городе Джераблус у турецкой границы.

«Основная цель последней операции — это открыть коридор для умеренной оппозиции», добавил он.

Напомним, YPG рассматривается Анкарой в качестве террористической организации, т.к. она связана с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Турции. Союзники Турции по НАТО — США считают YPG одним из важнейших союзников на земле в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.