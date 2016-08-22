Москва, 22 августа, 2016, 23:41 — ИА Регнум. В России состоялись первые теледебаты политических партий, идущих на выборы в Госдуму, сообщает телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В первых теледебатах участвовали шесть политических партий: «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», Партия роста, ПАРНАС и «Яблоко». Их представители дискутировали на тему вариантов экономического развития России и представляли телезрителям свои программы финансовой политики.

Представители партий получили по 30 секунд на вступительное и заключительное выступления. Кроме того, им было дано по четыре минуты для краткого описания своих экономических программ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки 14 политических партий, идущих на выборы в Госдуму седьмого созыва. Это списки партий «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, Партия народной свободы (ПАРНАС), Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».