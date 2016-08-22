Киев, 22 августа, 2016, 23:37 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

В зоне АТО ведение боевых действий зафиксировано на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают применять тяжелую артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 22 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки украинские войска 180 раз нарушили режим тишины. «Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего было выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, шесть танковых обстрелов и 147 мин калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Васильевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново и Саханка. «В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки повреждения получили 12 домостроений в населенных пунктах: Григоровка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и в Петровском районе Донецка», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что ВСУ продолжают стягивать в Донбасс тяжелые вооружения. «Разведкой зафиксировано перемещение техники ВСУ, запрещенной Минскими договоренностями, вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов: Авдеевка (5 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». Гранитное (0,5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие двух единиц РСЗО «Град», выявлено местонахождение трех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. Красногоровка (4 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех единиц 120-мм минометов. Новгородское (3 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех единиц 120-мм минометов», — уточнил Басурин.

Замначальника управления НМ ДНР также проинформировал, что за январь-июль 2016 года в рядах ВСУ было зафиксировано 1065 инцидентов, среди которых треть характеризуется как вопиющие. Информация была получена из докладов оперативных дежурных штаба Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ, адресованных министру обороны Украины Степану Полтораку.

Кроме того, 22 августа пресс-служба МГБ ЛНР сообщает о предотвращении серии террористических актов, которые должен был совершить завербованный СБУ житель подконтрольного Киеву г.Северск. «В ходе осуществления мероприятий, направленных на выявление и пресечение разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории ЛНР, Министерством государственной безопасности предотвращена серия террористических актов. Целями спланированных в Киеве диверсий должны были стать административные и стратегически важные объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В частности, Сергей Мыкита, 1981 года рождения, явившийся с повинной в Министерство государственной безопасности республики, пояснил, что под угрозой расправы над ним и его близкими был завербован сотрудниками СБУ. Задание по закладке на территории ЛНР тайников с оружием и взрывчатыми веществами, которые предназначались для украинских диверсионно-разведывательных групп, ему давал сотрудник спецслужб, представившийся Ильей. Мыкита должен был доставить груз из Украины в республику на легковом автомобиле, а затем получить дальнейшие указания.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ отдало подчиненным приказ открывать огонь по всем лицам, в том числе представителям ОБСЕ, если они обнаружат замаскированную в районе линии разграничения украинскую технику. «ВСУ продолжают нарушать Минские соглашения в части размещения вооружения и военной техники в зоне безопасности. Так, в лесополосе в районе населенного пункта Попасное выявлено расположение реактивно-артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 «Град». В связи с этим военнослужащие ВСУ получили приказ открывать огонь на поражение по людям, в том числе представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, ставшими свидетелями концентрации запрещённого украинского вооружения у линии соприкосновения войск. Наличие такого приказа подтверждается неадекватными действиями военнослужащих ВСУ по отношению к наблюдателям ОБСЕ, осуществлявших мониторинг обстановки в зоне конфликта», — считает Марочко.

Он сообщил, что по данным СММ ОБСЕ за 20 августа, украинские военнослужащие открыли огонь по наблюдателям СММ в районе села Новоалександровка. «Услышав выстрелы, наблюдатели специальной мониторинговой миссии вынуждены были быстро покинуть место происшествия. По счастливой случайности никто из представителей миссии не пострадал. Мы считаем, что подобные инциденты не должны оставаться без внимания мирового сообщества», — подчеркнул Марочко.

Боец ЛНР также считает, что командование украинских войск не способно побороть контрабанду боеприпасов, осуществляемую солдатами ВСУ. «Несмотря на все попытки властей Украины побороть контрабанду боеприпасов ВСУ в зоне так называемой «АТО», украинскими военнослужащими продолжается их массовая незаконная продажа и вывоз на чёрный рынок своей страны. Не исключено, что смертельная контрабанда в дальнейшем направляется, в том числе, и в страны Европы. Формальная борьба украинских спецслужб с этой бедой в стране, заключается лишь в выявлении только незначительной части схронов с оружием. При этом обязательно в СМИ делается заявление о том, что эти тайники, якобы, создали военнослужащие Народной милиции ЛНР», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 22 августа спикер администрации президента по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, шесть военнослужащих получили ранения. По его словам, вчера на Луганском направлении основные боевые действия велись на подступах к Попасной (под контролем ВСУ), где ВС ЛНР обстреливали украинские позиции как в темное, так и в светлое время суток. При этом в Новоалександровке и Троицком украинские войска были обстреляны из минометов.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении мощные обстрелы со стороны ВС ДНР состоялись по всей линии разграничения, за исключением района донецкого аэропорта. В частности, эпицентром противостояния стала промзона Авдеевки, где позиции ВСУ подверглись минометным и артиллерийским обстрелам. Также минометные обстрелы состоялись на Светлодарской дуге и на участке фронта Горловка — Ясиноватая. «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошел 21 вражеский обстрел, в том числе 12 — из тяжелого вооружения», — рассказал Лысенко. Полковник проинформировал, что на Мариупольском направлении «наиболее ожесточенные противостояния вчера продолжалось в Новотроицком». «35 минут противник выпустил по нашим позициям 60 мин и артиллерийских снарядов», — сказал Лысенко.

Также под минометные обстрелы попали украинские бойцы в Красногоровке и Широкино, под огонь из тяжелого вооружения ВС ДНР попали украинские войска в с. Сладкое. «Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе семь — из тяжелого вооружения», — подытожил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа источник в военном ведомстве ДНР рассказал, что прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреливали позиции армии ДНР с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия. К примеру, в 22:30 украинская сторона открыла огонь по позициям ВС ДНР в Докучаевске из арторудий калибра 122 мм. (выпущено 10 снарядов).