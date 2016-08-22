Москва, 22 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. «Газпром» не исключает риска перебоев транзита российского газа через Украину предстоящей зимой по причине низкого уровня запасов газа в украинских подземных хранилищах, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя «Газпрома».

gazprom.ru Времени до начала осенне-зимнего сезона осталось немного

В частности, в данный момент установлено отставание от графика закачки газа в ПХГ на 2,1 млрд кубометров. Если закачка будет и дальше происходить такими темпами, то Украина не закачает к началу периода отбора технически необходимых объемов газа

«Газпром» считает такую ситуацию рискованной для транзита газа предстоящей зимой, так как времени до начала осенне-зимнего сезона, осталось немного. По расчетам «Газпрома», к началу периода отбора в ПХГ Украины должно быть закачано не менее 17,1 млрд кубометров газа, но существующие темпы закачки позволят довести этот объем лишь до значения в 15 млрд кубометров.

В то же время глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» планирует накопить в украинских хранилищах к началу отопительного сезона около 14,5 млрд кубометров газа, чего должно хватить для бесперебойного транзита голубого топлива в Европу.