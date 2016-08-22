Неаполь, Италия, 22 августа, 2016, 23:03 — ИА Регнум. В рамках мини-саммита у берегов Неаполя канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци провели пресс-конференцию на борту авианосца «Гарибальди», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Montecruz Foto Беженцы из Африки на станции «Ораниенбург» в Германии

До этого три лидера ЕС посетили остров Вентотене — символическое место, где, по словам Ренци, в 1941 году итальянскими антифашистами в заключении был написан манифест для новой Европы.

Меркель сделала акцент на главной проблеме Европы — кризисе беженцев.

«Мы осознаем, какую ответственность мы несём именно за наш соседний континент — Африку. И я очень рада, что Франция, Италия и Германия вместе с Европейской комиссией хотят взять на себя партнёрство, особенно для таких стран, как Нигер и Мали, откуда приезжают очень много беженцев, создать перспективы в Африке. И я думаю, решение Еврокомисии пригласить страны-члены, совместно с Еврокомиссией создавать такие партнёрства — это хорошее решение, которое мы хотим выполнить», — заявила Меркель.

Собрание глав государств и правительств Италии, Франции и Германии имеет также под собой две цели: обсуждение будущего ЕС после выхода из её состава Великобритании и подготовку сентябрьского саммита блока.