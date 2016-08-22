Минск, 22 августа, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Прибывшие 22 августа в Витебскую область участники московского Конгресса раввинов Европы высоко оценили межконфессиональное согласие в Белоруссии. Об этом за раввинов сообщил белорусскому госинформагентству БелТА уполномоченный по делам религий и национальностей постсоветской республики Леонид Гуляко.

Юдель Пэн. Сват. 1926

«К нам прибыло около 500 раввинов из 30 стран — это важное событие для Белоруссии. В ходе общения выяснилось, что у многих белорусские корни во втором, третьем колене. Мы обсудили вопросы взаимодействия, развитие сотрудничества. В частности, речь шла о сооружении памятников», — проинформировал Гуляко об итогах посещения раввинами мемориала «Адаменская горка». В бывшем еврейском местечке хасиды совершили коллективную молитву в память о евреях, погибших в Лиозно во время Великой Отечественной войны.

По словам чиновника, все раввины были очарованы увиденным в Белоруссии. В официальном сообщении сказано: «Леонид Гуляко подчеркнул, что каждые 3−4 строчки приветствия президента, которое было озвучено в Лиозно, делегаты конгресса встречали аплодисментами».

Мнение раввинов госинформагентство приводит только со слов уполномоченного. Госинформагентство не пояснило, как гражданам других государств удалось решить проблему отсутствия формального разрешения на въезд — именно по этой причине их задержали пограничники.

Госпогранкомитет Белоруссии также не предоставил ясных разъяснений причин, по которым въезд сотен граждан других государств (не обладающих гражданством России или Белоруссии) стал возможным, причём с милицейским эскортом. Вероятно, власти Белоруссии и России решили закрыть глаза на некоторые формальности. Остаётся открытым вопрос о том, как такая проблема могла возникнуть в принципе при организации международного конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко прославился своими высказываниями роли евреев в истории Бобруйска, а ещё ранее — заявлениями о роли Адольфа Гитлера в истории Германии и намерении строить «президентскую республику» в Белоруссии по образцу III Рейха. Скандалы удалось замять с привлечением главного редактора президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича и других заинтересованных, с тех пор шутки Лукашенко на «еврейскую тему» стали больше напоминать шутки.