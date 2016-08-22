Химки, Московская область, 22 августа, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Двести один жилой дом в подмосковных Химках остались без газа в результате повреждения газопровода, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Чайник закипает

Установлено, что в ходе земляных работ в районе дома №3 по улице Московская произошло повреждение газопровода. В результате нарушена подача газа в 201 жилой дом, в которых проживают почти девять тысяч человек.

Сообщение о прорыве газопровода на Московской улице поступило в экстренные службы в 11:46 мск. В данный момент на месте аварии проводятся аварийно-восстановительные работы, которые планируется завершить к 12:00 23 августа. Сообщается, что в ряде домов возобновление газоснабжения возможно уже сегодня в 22:00.