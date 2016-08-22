Вашингтон, 22 августа, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Власти США призывают Российскую Федерацию изменить свою стратегию участия в Сирийской войне. Об этом сегодня, 22 августа, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома США Джош Эрнст.

ИА REGNUM

Он подчеркнул, что США дали понять России, что поддержка законного сирийского президента Башара Асада ведет только к эскалации насилия в Сирии и к подпитке экстремизма.

«И мы собираемся продолжать давать понять России, что эта стратегия должна быть изменена», — заявил Эрнст.

Представитель Белого дома отметил, что Россия все больше углубляется в сирийский конфликт, и это крайне контрпродуктивно.

По словам Эрнста в Вашингтоне считают, что соглашение о перемирии в Сирии во многом «истощилось». Он отметил, что это произошло не везде, но во многих районах, например, в Алеппо.

Стоит отметить, что США с самого начала сирийского конфликта требовали от России отказаться от поддержки Асада. Вашингтону необходимо стереть светскую Сирию с лица Земли и отдать эту территорию суннитскому радикальному исламизму, ставшему стратегическим союзником США.