Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Все допинг-пробы, сданные российскими олимпийцами в Рио, показали отрицательный результат, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главу российской делегации в Рио-де-Жанейро Игоря Казикова.

Александр Дейнека. Гонка. 1930

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщал, что российские спортсмены сдали на Олимпиаде около 360 допинг-проб.

Напомним, что на основании аналитического доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, утверждавшего, что в России существует государственная система допинга, WADA рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить от Олимпиады в Рио всех российских спортсменов без исключения. Тогда исполком МОК 24 решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, предоставив право допуска российских спортсменов на Игры в Рио международным спортивным федерациям.