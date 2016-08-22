Киев, 22 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его страна может гордится тем, что развалила СССР. Об этом Кравчук заявил сегодня, 22 августа, на пресс-конференции, транслируемой телеканалом 112.ua.

25 лет без СССР

«Украина может гордиться тем, что она есть и была и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную», — сказал бывший украинский президент, который подписывал Беловежское соглашение.

Кравчук считает, что Беловежское соглашение не было бы подписано, если бы на Украине 1 декабря 1991 года не состоялся референдум о независимости.

Бывший украинский президент считает, что за 25 лет украинское государство состоялось. Якобы за это время Украина смогла намного освободится, а по некоторым параметрам даже полностью отделиться от России. В качестве примера он привел некое «энергетическое отделение» и «организационно-политическую независимость».

«Мы, в конце концов, имеем энергетическую независимость. Второе — организационно-политическую. Я хочу сказать, что, по моему мнению, есть очень важная проблема, которую мы решили, что ее можно назвать цивилизационным прорывом», — заявил политик.

Видимо поняв, что одним «цивилизационным прорывом» нельзя заретушировать нынешнее катастрофическое положение Украины, Кравчук признал, что в стране и по истечение 25 лет независимости не все ладно.

Кравчук отметил, что Украине так и не удалось объединить весь народ и повысить уровень жизни граждан.