Вашингтон, 22 августа, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Сегодня цены на нефть упали более чем на 2 процента, снижаясь после двух месячных максимумов неделей ранее, передаёт Reuters. Причины падения связаны с опасениями по поводу растущего китайского экспорта топлива, наращивания поставок сырой нефти Ираком и Нигерией, а также ростом количества буровых установок в США.

Ed Schipul Буровая установка

Экспорт дизеля и бензина из КНР в июле вырос на 181,8% и 145,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказывая давление на рентабельность рафинированной нефти.

Между 12−19 августа в США появилось 10 новых нефтяных вышек. Увеличение их количества продолжается восьмую неделю, т.к. цена $50 делает бурение прибыльным.

Ирак объявил о планах увеличить экспорт нефти Киркука на 150 тыс. баррелей в день из северных месторождений, говорят трейдеры. Одновременно вооружённые группы в Нигерии подтвердили готовность к прекращению огня и диалогу с правительством, что увеличивает возможности наращивания объёмов продаж нигерийской нефти.