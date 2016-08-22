Анкара, 22 августа, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Турция отзывает из Австрии своего посла для консультаций. Об этом сегодня, 22 августа, сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

jan Sefti Курды

Чавушоглу заявил, что в связи с последними событиями Анкара отзывает своего посла в Вене для консультаций, чтобы пересмотреть отношения с этой страной.

Напомним, в Вене прошла демонстрация в поддержку Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией. Когда участники акции вышли на площадь Штефанплатц в Вене, они столкнулись с представителями местной турецкой общины, устроившими акцию в то же самое время.