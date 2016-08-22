Москва, 22 августа, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Игры чемпионата России проходят в интересной борьбе, и результаты иногда оказываются довольно неожиданными. Не стал исключением и четвёртый тур.

yamoskva.com Игроки столичного футбольного клуба «Спартак»

«Рубин» (Казань) — «Анжи» (Махачкала) 1:2 (1:1)

(1:1) «Уфа» — «Терек» (Грозный) 1:3 (0:0)

(0:0) «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) 1:1 (1:1)

(1:1) «Ростов» — «Томь» (Томск) 3:0 (2:0)

(2:0) «Амкар» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) 1:0 (0:0)

(0:0) «Спартак» (Москва) — «Краснодар» 2:0 (1:0)

(1:0) «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 0:0 (0:0)

(0:0) «Арсенал» (Тула) — «Оренбург» 0:0 (0:0)

Лидером чемпионата стал московский «Спартак», довольно уверенно победивший в поединке за лидерство «Краснодар». После ничьей в Санкт-Петербурге, ЦСКА делит второе место с пермским «Амкаром». Правда армейцы все четыре игры провели на выезде. Далее расположились четыре южные команды, имеющие по семь очков, это «Краснодар», «Ростов», «Анжи» и «Терек». На восьмом месте идёт «Зенит», отстающий от «Спартака» на четыре очка, а от ЦСКА м «Амкара» на два. Команды, находящиеся в нижней половине турнирной таблицы, имеют от одного до четырёх очков, то есть одна победа может существенно улучшить положение практически любой из команд.

Пятый тур чемпионата России пройдёт 26−28 августа. «Зенит» примет «Амкар», а «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

Таблицу розыгрыша чемпионата России по футболу смотрите здесь.

Послезавтра, 24 августа, ответный матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет «Ростов», единственный, кто одержал в туре крупную победу. На своём поле он примет амстердамский «Аякс», с которым в первом матче на выезде сыграл вничью 1:1. У ростовчан хорошие шансы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

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