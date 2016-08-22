Калининград, 22 августа, 2016, 21:10 — ИА Регнум. В Калининградской области пресечена преступная группа, похищавшая янтарь через врезку в технологическом трубопроводе Калининградского янтарного комбината.

Пресс-служба УФСБ Подпольная мастерская преступников

Как сообщила сегодня, 22 августа, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФСБ России Наталья Панюшкина, ущерб, наносимый Российской Федерации в янтарной отрасли от преступной деятельности группировки, составлял свыше 1 млн. рублей в день.

Злоумышленники похищали поделочный камень из трубопровода, по которому минерал передаётся из карьера на горно-обогатительную станцию. В специально оборудованном подпольном цеху правонарушители занимались обработкой и переработкой минерала, с последующим сбытом.

Для осуществления своей противоправной деятельности группировка использовала специальные средства: приборы ночного видения, видеорегистраторы, радиостанции УКВ-диапазона, уточнила собеседник ИА REGNUM.

При попытке кражи очередной партии камня на месте совершения преступления задержаны лидер и активные участники преступной группы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Напомним, в Калининградской области сосредоточено до 98% мировых запасов янтаря. В настоящее время комбинат добывает камень на Приморском месторождении у пос. Янтарный. Кроме того, предприятие разрабатывает проект консервации запасов янтаря на соседнем Пальмникенском месторождении.

Также на территории Самбийского полуострова и на юго-западе Калининградской области вдоль побережья залива выделено несколько перспективных площадей, прогнозные ресурсы которых оцениваются в количестве около 300 тыс. тонн янтаря.