Вашингтон, 22 августа, 2016, 21:03 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Громкие кадровые перестановки, которые делает Владимир Путин служат единственной цели — отвлечь население от избирательной кампании. Таково оригинальное мнение Уильяма Померанца, заместителя директора Института Кеннана при Научном Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, публикуемое им на страницах портала британского информационного агентства Reuters. Сочинение замдиректора Института Кеннана, известного своей многолетней активностью в отношении России и выработкой того, как следует властям США относиться к событиям в России, красноречиво свидетельствует о крайне абстрактном уровне его аналитики, не способной оперировать даже элементарными публичными данными о планируемой явке граждан РФ на выборы и откликах избирателей на отставки последнего времени.

«То, как Путин двигает фигуры, постоянно уменьшая свой круг доверенных лиц из числа давних сподвижников, говорит только об одном — он возвращается к старой проверенной еще при Советском Союзе системе рокировок. Громкими кадровыми перемещениями — отставками Иванова, Бельянинова, возвращением Кудрина, Путин стремится отвлечь внимание от предстоящих выборов в Думу и заставить народ не вспоминать, какие скандалы и митинги сопровождали выборы пятилетней давности. Постепенно, шаг за шагом, он расставляет новых своих людей — из более молодого поколения, но тоже с длительными карьерами в спецслужбах. Действующие губернаторы Тулы и Калининграда — бывшие телохранители Путина», — пишет автор статьи.

По мнению Reuters, «Путин назначает лоялистов и функционеров, а не реформаторов или фантазеров. Кудрин в этом списке — не больше чем символ плюрализма мнений. Он реально ничего не в силах изменить. Еще не высохли чернила на указе об его назначении, как Путин уже объявил, что принимает в работу план экономических реформ, разрабатываемый соперником Кудрина Глазьевым», — убежден автор.

Экономика и политика накануне выборов не обсуждаются, считает Померанц, все страницы газет заняты скандалами, связанными либо с Олимпийскими играми, либо с междоусобицами силовых структур. Считать адекватным не только заместителем директора Института Кеннана, но хотя бы просто аналитиком Померанца, до сих пор следящего за политической повесткой дня в России по газетам, а не по интернет-СМИ и поисковым машинам и блогам, нельзя. Но именно этот мифотворец перерассказывает читателям Reuters всё один и тот же давно растиражированный в гораздо менее респектабельных источниках комикс:

«Читатели увлечены перебранкой ФСБ и СК вылитой на первые полосы газет. Сложно представить, что в США вдруг ФБР с ЦРУ занялись поиском скелетов в шкафу друг у друга, используя в качестве третейского судьи, например «Нью-Йорк Таймс», — отмечает автор. — Зато никому нет дела до экономики и политики. Открытая политическая дискуссия слишком опасна для Путина и его окружения».

В такой обстановке, считает автор, сюрпризы на парламентских выборах представляются маловероятными.

Напомним, западные СМИ регулярно гадают о причинах кадровых перестановок в России. Так, в частности, итальянское информационное агентство Askanews, комментируя новость об освобождении Сергея Иванова с поста главы администрации президента, сенсационно увидело в этом шаге смягчение позиции России по некоторым вопросам, в частности, во внешней политике.