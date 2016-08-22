Уфа, 22 августа, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Неудача самовыдвиженцев

Медоносные пчёлы

15 августа ряд СМИ сообщал о подготовке к Единому дню голосования 18 сентября 2016 года. В Башкирии выдано 352 открепительных удостоверения на выборах в Госдуму. В регион поступило 73 тыс. бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва. На выборах в представительные органы местного самоуправления зарегистрировано 4 849 кандидатов. Они претендуют на 1 777 мандатов. «Всего выдвинулось 5 276 кандидатов. Регистрацию прошли 4 918 человек, 286 — получили отказы, — пояснил глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев. — После регистрации выбыло 69 претендентов». Почти треть кандидатов в местные советы (1 290 человек) — самовыдвиженцы. Больше всего партийцев выдвинула на выборах этого уровня «Единая Россия» — 1 807 кандидатов, КПРФ — 582, ЛДПР — 411, «Справедливая Россия» — 410, «Патриоты России» — 154, остальные девять партий выдвинули менее 100 кандидатов. Примечательно, что на выборах в Госдуму в Башкирии не смог зарегистрироваться ни один самовыдвиженец. В шести одномандатных округах региона зарегистрировано 50 кандидатов-одномандатников от 14 политических партий. По словам главы ЦИКа, самовыдвиженцы не смогли собрать необходимые документы.

Продается кинотеатр. Недорого

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Кабмин Башкирии дополнил прогнозный план приватизации госимущества на 2016−2017 годы объектами недвижимости в пяти муниципалитетах республики. В перечень подлежащих продаже госактивов включены здания бывшего кинотеатра «Искра» в Стерлитамаке и бывшего кинотеатра в Мелеузе, ветеринарные станции в селах Улу-Теляк и Охлебинино в Иглинском районе, два этажа здания гостиницы «Кыйгыр» в селе Верхние Киги Кигинского района. На торги также планируется выставить комплекс зданий в Ишимбае. Кроме того, в перечень приватизируемого имущества включено серверное оборудование остаточной стоимостью 10,74 млн рублей. Ранее представители Минземимущества республики объявляли о намерении до конца года продать госактивы на 3 млрд рублей (в прошлом году республика выручила от продажи госимущества 1,3 млрд рублей).

Из Ишимбая в Арктику

Ряд СМИ 15 августа также сообщил, что заказ на создание модификации зенитно-ракетного комплекса для Арктики и Крайнего Севера получила машиностроительная компания «Витязь», расположенная в городе Ишимбай. Данную информацию разместил на портале госзакупок Ижевский электромеханический завод «Купол». Стоимость обозначена в 122,5 млн рублей, ишимбайское предприятие указывается как единственный поставщик. Речь идет о разработке модификации зенитного комплекса малой дальности «Тор-М2ДТ». Комплекс должен быть создан на базе гусеничного транспортера, выпуск которого осуществляется в регионе. Предприятие обязуется сделать пусковую установку, бытовой модуль и отельную мастерскую технического обслуживания. Срок — 30 октября 2016 года.

Снижение убытков

16 августа СМИ сообщили, что убытки нерентабельных предприятий Башкирии в первом полугодии снизились по сравнению с январем-июнем 2015 года в 6,8 раза — до 8,3 млрд рублей. По итогам первого полугодия прошлого года убытки предприятий составляли 56,3 млрд рублей. Статистическое исследование не коснулось малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций. Доля убыточных хозяйствующих субъектов за этот же период снизилась с 24,8% до 23,1%. В целом крупные и средние предприятия и организации региона по итогам января-июня получили прибыль (сальдированный финансовый результат) в размере 82,2 млрд рублей, что на 10% больше сопоставимого показателя 2015 года. Просроченная кредиторская задолженность на конец июня составила 17,9 млрд рублей, 74,6% этой суммы приходится на обязательства перед поставщиками. Просроченная дебиторская задолженность — 34,2 млрд рублей, 63,5% этой суммы занимают долги покупателей.

К хаджу готовы

ИА «Башинформ» в этот день отметило, что из Башкирии в хадж планируют выехать около 250 местных жителей. Такие данные приводит таможенный пост международного аэропорта «Уфа». Вылеты в Королевство Саудовская Аравия планируются с 26 августа. Жители республики вылетят в хадж из аэропортов Уфы, Казани, Москвы. Для российских паломников стоимость организованного тура эконом-класса составляет в среднем 120−150 тыс. рублей.

Примотала скотчем и оставила умирать

«Уфа1» 16 августа рассказало вызвавшую широкий резонанс очередную историю о жестоком обращении с детьми. Жительница Кумертау Анжела 1 июня 2016 года взяла в детском доме города Салават двух сестренок, 11 и 10 лет, оформив их в приемную семью. Так как она была их родной тетей, то серьезных вопросов к ней не возникло. Женщина привезла девочек в город Кумертау, где и проживала с ними. Предположительно, приемная мама примотала 11 летнюю девочку скотчем к кровати, предварительно надев на нее памперс, и ушла на несколько дней. По возвращении женщина обнаружила, что ребенок мертв. Испугавшись случившегося, она уложила тело девочки в коробку и отнесла его в сад. Но решив, что правда так или иначе станет известна, она 16 июля пришла в полицию с повинной. Возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде, так как у нее самой дома двое родных детей.

Подождать, потом продать

17 августа «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что власти Башкирии, которая владеет 25% акций НК «Башнефть», приветствуют решение правительства РФ перенести приватизацию федерального пакета компании. Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что глава правительства принял решение о переносе приватизации «Башнефти», и президент Владимир Путин его поддержал. Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос более эффективной продажи компании. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что для приватизации пакета «Башнефти» нужно дождаться стабилизации ситуации в экономике. При этом он отметил, что стоимость компании в скором времени «будет выше». Согласованное с Владимиром Путиным решение Дмитрия Медведева отложить на неопределенный срок приватизацию госпакета акций «Башнефти» привело к резкому падению стоимости бумаг компании. Котировки обыкновенных акций «Башнефти» упали на Московской бирже более чем на 10%.

Пчеловоды всех стран, в Уфу!

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Уфа может стать площадкой для проведения международного форума в 2021 году. Вопрос о проведении международного пчеловодческого форума «Апимондия» был поднят на встрече главы республики с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипом МакКейбом. Рустэм Хамитов также заметил, что уже обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным, который поддержал эту инициативу. «Конечно! Такое мероприятие можно провести только в Уфе» — считает глава Башкирии. Сейчас на право проведения Международного конгресса «Апимондия» претендует четыре страны.

Наши хрюшки чумой не болеют

Ряд СМИ 17 августа сообщил, что башкирские свинофермы защищены от вируса африканской чумы свиней. Все 22 учреждения функционируют в закрытом режиме и применяют безвыгульный способ содержания свиней. Всего в Башкирии насчитывается около 500 тыс. голов свиней: это свинофермы, подсобные хозяйства УФСИН РБ, личные хозяйства и домашние свиньи. Однако в регионе не зафиксировано ни одного случая АЧС. При этом в соседних регионах ПФО: Саратовской, Нижегородской и Пензенский областях зафиксированы вспышки вируса.

По поручению Путина

18 августа СМИ сообщали, что в Башкирию отправилась группа следователей Генеральной прокуратуры. Они проведут проверку, а также законность возбуждения нескольких административных дел, в том числе против уфимского предпринимателя Владислава Никитина. Как сообщает издание «ФедПресс», Владимир Путин лично направил соответствующее распоряжение генеральному прокурору о начале проверки башкирского подразделения. Причиной для такого решения послужило заявление от того же самого Владислава Никитина, который сообщил, что предприниматели в Башкирии неоднократно страдали от представителей власти. По словам Никитина, власти на протяжении нескольких лет работают над банкротством предприятий, а после совершают попытки их захвата. Владислав Никитин сам некоторое время занимал должность вице-мэра и решал земельные вопросы. Поэтому в своем письме к президенту страны он рассказал, что сотрудники администрации города выкупали подконтрольные экс-главе «Русгидро» земельные участки.

Отказ от «золотой акции»

«Три шурупа» в этот день рассказали, что Башкирия отказывается от специального права на участие в управлении АО «Башкирская содовая компания». Постановление об отказе от «золотой акции» было подписано на днях премьер-министром правительства РБ Рустэмом Мардановым. В пресс-службе правительства республики уточнили, что специальное право на участие региона в управлении акционерным обществом было введено еще в 1993 году по указу Совета Министров РБ. Срок действия специального права завершился в 1996 году, а в 1997 он приобрел бессрочный характер.

Быть ли в Уфе «Муслим-сити»

Ряд СМИ 18 августа сообщил, что власти Уфы намерены направить на доработку проект планировки территории у строящейся Соборной мечети, выставленный в мае на публичные слушания под названием «Муслим-сити». Заказчиком проекта является Духовное управление мусульман Башкирии — он должен был стать первым девелоперским проектом управления. В администрации Уфы готовится постановление о том, что прошедшие по проекту в мае публичные слушания имели отрицательный результат, и в утверждении проекта планировки территории духовному управлению отказано. После доработки проект должен быть направлен на новые публичные слушания. Но договор развития территории с ДУМ подписан на пять лет, в течение полутора из них проект планировки должен быть защищен. На публичных слушаниях в мае против проекта высказались православные общественники и краеведы, по мнению которых строительство рядом с мечетью высотных домов затмит образ расположенного неподалеку Покровского храма РПЦ. Против «непродуманной» концепции Муслим-сити выступил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Само название проекта «Муслим-сити», как заявил священнослужитель в письме в администрацию Уфы, может спровоцировать в республике конфликты между конфессиями. Параметры «Муслим-сити» не устроили и спонсора строительства мечети — фонд «Урал», совет которого возглавляет первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. В фонде против строительства в этом квартале многоэтажного жилья на 500 квартир, предусмотренного разработанным проектом и говорят, что предварительно одобряли только строительство малоэтажных халяльных магазинов, кафе и офисов для последующего содержания мечети.

Трудности с ОСАГО

19 августа «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что ЦБ направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) письмо об увеличении количества проблемных регионов по ОСАГО с шести до девяти. В их число предлагается включить Башкирию, Татарию и Архангельскую область. Результатом должно стать присоединение этих субъектов к системе «единого агента» РСА, созданной в начале августа в регионах с высокой убыточностью ОСАГО. В «токсичных» субъектах сложилась тяжелая ситуация с приобретением полисов, поскольку страховщики сокращали точки продаж, где можно было приобрести полис, навязывали дополнительные виды страхования, записывали автовладельцев в живую очередь на выдачу полисов. В Башкирии эта ситуация возникла еще в феврале. На рынке ОСАГО в Башкирии работали, по данным на первый квартал, 26 страховщиков. В тройку крупнейших входили «Росгосстрах» (сборы 637,98 млн рублей, 61,03% рынка), «Согаз» (81,57 млн рублей или 7,8% рынка), СК «Макс» (47,8 млн рублей, 4,57% рынка).

Накануне местные СМИ рассказывали, что жители Нефтекамска стоят в огромной очереди возле офиса «СОГАЗ» для получения обязательной автостраховки. Судя по видео, некоторые автолюбители пришли с детьми.

За моногорода возьмутся отделом

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что в структуре Министерства экономического развития Башкирии создан отдел развития моногородов. В полномочия нового подразделения входят обеспечение взаимодействия с «Фондом развития моногородов» при реализации инвестиционных проектов, проведение организационных мероприятий в части создания территорий опережающего социально-экономического развития. Структурные изменения в Минэкономразвития РБ направлены на систематизацию работы с монопрофильными муниципальными образованиями республики по диверсификации их экономики, формированию условий для привлечения инвестиций, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. Кроме того, в настоящее время в регионе реализуются мероприятия по созданию на базе Минэкономразвития региона Проектного офиса по развитию монопрофильных территорий республики. В его состав планируется включить представителей профильных республиканских органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований. Работа данной структуры будет выстроена по аналогии с деятельностью Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата, отметили в Минэкономразвития Башкирии.

Похудевшее зерно

«UfaTime» 19 августа рассказало, что урожайность в Башкирии упала ниже 20 центнеров с гектара: из-за жары зерно потеряло массу. В Башкирии сейчас средняя урожайность составляет 19,6 ц/га. Как отметил глава Башкирии Рустэм Хамитов, удержаться в пределах 20 ц/га не дала погода: жаркие дни привели к плохому наливу яровых, зерно стало «щуплым», потеряло массу. «Над урожайностью нам надо работать. Дело в том, что средняя урожайность в Приволжском федеральном округе — 23 ц/га. Наша задача — выходить сначала на уровень 20 ц/га и выше, а затем на 25 ц/га, чтобы со временем получать и 30 ц/га», — сообщил Хамитов. По его словам, природно-климатические условия республики позволяют работать на таком уровне, и к этому надо стремиться. Однако он также отметил, что урожайность — не самоцель, и главное — рентабельность. «Можно получать высокие урожаи с высокими затратами. Надо выходить на оптимум по рентабельности, себестоимости», — сказал глава республики.

Угон теплохода с приставами на борту

20 августа «Уфа1» рассказало, что в Уфе капитан угнал теплоход прямо вместе с судебными приставами. Теплоход «Караидель», принадлежащий Башкирскому речному пароходству, вышел в плавание, несмотря на то что ранее был арестован судебными приставами. В связи с этим выводить судно на воду капитан не имел права. Когда «Караидель» остановился у пристани «Монумент Дружбы», внезапно на борт взошли судебные приставы и потребовали от руководства прекратить плавание. Однако капитан ослушался, заперся в рубке вместе с начальником службы безопасности и продолжил путь. При этом сами приставы остались на теплоходе. Судебные приставы, находясь на судне, позвонили в полицию и попросили помощи при задержании судна, а затем вновь позвонили и пожаловались, что полицейские ничего не предпринимают. Судебным приставам пришлось целых три часа кататься на теплоходе по реке Белой. Затем в эту эпопею вмешались правоохранительные органы, они убедили капитана пришвартоваться.

Стали реже усыновлять?

21 августа ряд СМИ озвучил цифры по установлению отцовства и усыновлению детей. Госкомитет Башкирии по делам юстиции опубликовал данные за 7 месяцев текущего года по установлению отцовства и усыновлению детей. Согласно отчёту ведомства, в январе-июле текущего года в республике отцовство было установлено 4 342 раза, что на 278 раз меньше (-6%), чем за аналогичный период прошлого года. Из них в Уфе было оформлено 1 217 свидетельств, что на 40 или 3,2% меньше прошлогодних показателей. Процедуру усыновления прошли 252 семьи — на 8% меньше, чем в 2015 году. В Уфе усыновление оформили 63 семьи (-8,7%).