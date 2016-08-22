Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 августа, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен заявил, что решение по вопросу участия российской сборной в Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро станет известно 23 августа, сообщает «Р-Спорт».

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По словам Крэйвена, российская сторона на заседании CAS по паралимпийцам хоть и была настойчивой, но настрой показала дружелюбный. Он подчеркнул, что решение об участии российских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро станет известно во вторник.

Напомним, Паралимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро пройдут с 7 по 18 сентября.