Хельсинки, 22 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Финляндия ведет переговоры с США по поводу соглашения об оборонном сотрудничестве двух стран и намерена подписать документ уже этой осенью. Об этом агентству Reuters заявил сегодня, 22 августа, министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

По словам Ниинистё, рамочное соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном не предполагает обязательств по оказанию военной помощи, которые подразумевает членство в НАТО. Как подчеркнул глава финского оборонного ведомства, договор будет касаться тех сфер, в которых Финляндия уже сотрудничает с США, — это военные учения, обмен информацией и исследования.

Как отмечает издание, Финляндия хочет подписать соглашение до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле этого года в рамках саммита НАТО в Варшаве (Польша) министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны. Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также в операциях по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией.

Ранее министр обороны Ниинистё заявил о том, что наилучшим сценарием для Финляндии стало бы совместное со Швецией вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Хельсинки важно следить за намерениями шведов в этом вопросе. Напомним, что в августе 2015 года власти Швеции объявили о расширении военного сотрудничества с Вашингтоном. В Стокгольме этот шаг объяснили «действиями России, которые изменили ситуацию в области европейской безопасности». Кроме того, с 1 июля 2016 года НАТО сможет размещать войска на территории Швеции в мирное время, а также будет помогать в кризисных ситуациях или в войне по запросу «принимающей стороны». Соответствующее соглашение с альянсом парламент Швеции ратифицировал в конце мая этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля состоялась встреча президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров между главами России и Финляндии Владимир Путин дал понять, что, в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. «Тем не менее уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle). По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».