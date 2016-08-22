Псков, 22 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Лидер Псковского регионального отделения «Справедливой России», кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии в составе 38-й региональной группы (Смоленская и Псковская области) и по одномандатному избирательному округу №148 Олег Брячак скрыл от ЦИК своё участие в коммерческих организациях и попал в список кандидатов с недостоверными сведениями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Согласно данным, опубликованным на сайте Центризбиркома, Олегу Брячаку на 100% принадлежат два таможенно-логистических терминала в Псковской области — ООО ТЛТ «Шумилскинский» и ООО ТЛТ «Убылинский». Сведения предоставлены ФНС России.

Оба терминала построены ЗАО «Теко-Терминал», генеральным директором которого Брячак является с 2005 года.

Отметим, что в декларации за 2015 год депутат Псковского областного собрания Олег Брячак задекларировал скромный доход в 209 тысяч рублей и жилой дом площадью 170,8 кв метров. Его супруга показала в декларации доход в 17,7 тысячи рублей.

Брячак занимает третью позицию в списке из пяти кандидатов региональной группы №38, объединяющую Псковскую и Смоленскую области.

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