Хельсинки, 22 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Торговые отношения Финляндии и России гораздо лучше, чем принято считать, заявил министр внешней торговли Финляндии Кай Мюккянен. Резкое сокращение объемов финского экспорта в РФ министр объясняет низкими ценами на нефть и экономическим кризисом, а не влиянием санкций.

Уличный музыкант. Хельсинки

«Чашка кофе в центре Хельсинки стоит в рублях в два раза больше, чем до аннексии Крыма. Та же ситуация с произведенным в Финляндии и проданным в России оборудованием», — цитирует Мюккянена финский национальный вещатель Yle. По словам министра, Россия по-прежнему остается значимым торговым партнером для Финляндии. Мюккянен также отметил, что экономические санкции ЕС по отношению к России не объясняют падение объемов экспорта. Более 90% финских экспортных товаров, поставляемых до санкций на российский рынок, не попадают под действие эмбарго, пояснил он.

Отметим, что ранее в интервью Yle исполнительный директор Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен рассказала о том, что торговля финских компаний с Россией показывает признаки оживления. По её словам, в первом полугодии в палату поступило порядка 250 запросов от финских компаний по поводу налаживания торговых отношений с российской стороной.

Стоит отметить, что, по подсчетам финской стороны, влияние российских санкций на финский экспорт составляет около 280 млн евро в год.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мартовской встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что в 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского президента, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют. «И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 12 месяцев 2015 экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. Сейчас, по данным финской таможни, РФ является лишь пятым по значимости экспортным рынком для Финляндии.