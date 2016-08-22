Чебоксары, 22 августа, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Столица Чувашии отметила 547-ую годовщину. День города Чебоксары, который прошёл в этом году накануне федеральных и республиканских выборов, отличился обилием выступающих и фотографирующихся политиков-единороссов, которые будут бороться за депутатский мандат. В этом году они составили официальную свиту главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, попадая вместе с ним (а иногда и вместо него) под прицелы вспышек фотоаппаратов и видеокамер. Как и последние годы, городской праздник по массовости, многообразию и яркости событий затмил главный национальный праздник Чувашии — День Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Фотографии пресс-службы администрации Чебоксар

По данным мэрии Чебоксар, с 19 по 21 августа в городе прошло около 700 городских и районных мероприятий. Самые массовые мероприятия — утренняя «Зарядка со звездой» (по сравнению с 2015 годом число участников возросло с 6 до 8 тыс.), «Творческий бульвар» (50 тыс. человек) и концерт Олега Газманова с праздничным фейерверком (60 тыс. человек). Происшествий и нарушений общественного порядка по время проведения массовых мероприятий, по информации администрации, не допущено.

Политический окрас празднику придало появление на самых массовых мероприятиях главы Чувашии Михаила Игнатьева, который возглавил список «Единой России» на выборах в Госсовет. В «первой линии» вместе с первым лицом шествовали и выступали с высоких трибун кандидаты в депутаты — депутат Госдумы Алена Аршинова, сенатор от Чувашии Вадим Николаев, глава Чебоксар Леонид Черкесов, вице-спикер Госсовета Николай Малов, депутат Госсовета Николай Угаслов. Одни и те же официальные лица примелькались на спортивных мероприятиях, уличных проектах, в вечерней программе, попадая в кадры фотографов и видеооператоров. Если единороссы с дежурными улыбками позировали в постановочных кадрах — в гуще детей и артистов, то глава комитета Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолию Аксакову в силу отсутствия трибун и обслуживающего информсопровождения общался с народом, читал стихи (за что получил сладкий приз) и делал селфи с артистами. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, как настоящий хозяйственник и главный организатор праздника, контролировал обстановку и в случае необходимости давал указания подчинённым.

День города начался с утренней «Зарядки со звездой» и продолжился на основных площадках Чебоксар, а также в районах столицы. Традиционно работал арт-проект «Творческий бульвар», в создании которого приняли участие более 500 творческих людей на 75 площадках. На многочисленных интерактивных площадках творческие команды, учащиеся, представители компаний и организаций города демонстрировали свои таланты и возможности. Выступали танцевальные, песенные, спортивные коллективы, читали стихи поэты, были представлены работы мастеров прикладного творчества.

Вечерняя программа на Красной площади объединила в себе лучшие номера, продемонстрировав историю города, национальные легенды и традиции, современные победы города, его достижения и гордость. В театрализованном представлении приняли участие более 200 артистов, спортсменов, волонтеров. Ночную программу открыл народный артист Росси Олег Газманов и группа «Эскадрон». Певец поблагодарил жителей и гостей Чебоксар за теплый прием и отметил, что для него большая честь принимать участие в празднике. «У вас очень красивый город. Я интересовался историей города Чебоксары. Удивительно, что в начале XX века здесь проживало 5 тысяч человек, сейчас — 500 тысяч жителей. Видно, что город развивается», — приводят слова артиста в мэрии Чебоксар.

Мероприятия, посвященные 547-летию со дня основания города Чебоксары, завершились концертом, праздничным фейерверком и дискотекой под открытым небом от ди-джея Стаса Каримова.