Москва, 22 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлили арест бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха до 24 декабря сего года. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает РБК.

kremlin.ru Никита Белых

Судья Басманного суда Елена Ленская постановила удовлетворить ходатайство следствия и продлить аресты Белыха до 24 декабря.

Доводы следствия были весьма убедительными. Уголовное дело против бывшего губернатора связано с получение взятки от иностранного бизнесмена в особо крупном размере. Речь идет об использовании бывшим губернатором властных полномочий и должностного положения в преступных целях.

Если Белых окажется на свободе, он вполне может воспрепятствовать следствию вести производство по делу, уничтожить важные документы и оказывать давление на свидетелей.

Прокуратура также поддержала доводы следствия.

Сам бывший губернатор отвергает все обвинения. Он требует его выпустить на свободу на время следствия, утверждает, что не может оказывать ни на кого давления и скрываться не собирается.

Защиты Белыха, понимая всю серьезность обвинений против своего клиента хотела добиться домашнего ареста для бывшего губернатора или залога, но суд к их доводам не прислушался.