Найроби, 22 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри говорит, что переговоры между Вашингтоном и Москвой о военной кооперации в борьбе против «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Сирии подходят к концу, передаёт Reuters. Остаётся лишь уточнить технические детали.

ИА REGNUM

«Безусловно, мы вовлечены в продолжающиеся переговоры, и я надеюсь, что мы так или иначе завершим эти дискуссии», — заявил Керри на пресс-конференции во время визита в Кению.

«В ближайшие дни наша команда встретится на этой неделе, и в зависимости от того, где эти дискуссии пройдут, весьма вероятно, что министр иностранных дел (Сергей) Лавров и я встретились бы», — отметил американский госсекретарь. «Но это решение должно быть принято на основании того, где мы будем находиться в ближайшие пару дней», — добавил Керри.