Магнитогорск, Челябинская область, 22 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В девятом чемпионате КХЛ принимают участие 29 клубов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии и Хорватии. Новым, 29-м клубом КХЛ стал китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Он будет восьмым клубом в Дивизионе Чернышёва, где играют в основном клубы с далёкого востока.

metallurg.ru «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва)

Чемпионат КХЛ остаётся самым насыщенным из всех первенств в игровых видах спорта и самым непредсказуемым. Сегодня стартовала регулярная часть чемпионата, которая включает в себя 870 матчей и которая завершится 18 февраля. За это время Каждый из 29 клубов сыграет по две встречи с о всеми остальными, одну дома и одну в гостях. Кроме того ещё по две встречи клубы проведут с другими клубами своего дивизиона. Дивизионов четыре, и они носят имена выдающихся представителей российского хоккея, Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва. В первых двух дивизионах играют команды из городов, расположенных на западе, и они объединены в Конференцию «Запад», а два других дивизиона, соответственно, объединены в Конференцию «Восток».

В матче открытия, как обычно, сыграли обладатель Кубка Гагарина, на этот раз магнитогорский «Металлург», и второй финалист, ЦСКА.

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

ЦСКА серьёзно укрепился в межсезонье, но фаворита в матче открытия назвать было трудно. Открыли счёт, как и во всех восьми предыдущих матчах открытия, гости, то есть ЦСКА. Однако ещё до перерыва «Магнитка» не только сравняла счёт, но и вышла вперёд. Во втором периоде сначала хозяева укрепили своё преимущество, а потом армейцы отквитали одну шайбу. В третьем периоде хозяева укрепили оборону и сумели сдержать атаки гостей, которые под конец матча заменили вратаря, а в последние секунд пятнадцать получили ещё и численное преимущество после удаления у хозяев поля. Однако счёт не изменился, и Кубок открытия достался «Металлургу». Отличное начало длинного чемпионата.

Завтра турнир начнёт своё неудержимое движение по календарю и будет сыграно сразу девять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.