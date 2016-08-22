Великий Новгород, 22 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Государственной думы РФ от КПРФ, глава Неболчского сельского поселения Любытинского района Павел Ермилов оказался в списке ЦИК с недостоверными сведениями. Как следует из опубликованных на сайте ЦИК данных, Ермилов не указал в декларации недвижимость в Новгородской области.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

По данным Росреестра, он «забыл» жилой дом площадью 94,4 кв. м. и земельный участок (1470 кв. м.)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Ермилов занимает четвёртую позицию в списке региональной группы №29, которую КПРФ выдвигает в Госдуму по Новгородской, Псковской и Тверской областям. Всего в составе группы семь человек, её возглавляет Вадим Соловьев.

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