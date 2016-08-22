Кировск, Мурманская область, 22 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Место для строительства церкви было выбрано неслучайно. Святая Великомученица Варвара — небесная покровительница горняков, и церковь на руднике, которая будет построена по инициативе компании «ФосАгро», поможет обрести духовный настрой, добавит силы и уверенности в работе.

Наталья Линкевич ИА REGNUM Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Завершив чин освящения, патриарх обратился к собравшимся: «Очень хорошо, чтобы молитва совершалась здесь, на этом месте, где из земли добываются большие ценности, приносящие огромную пользу людям. Я благодарю руководство компании за эту инициативу — построить храм здесь, и с радостью откликнулся на приглашение приехать. Свои христианские убеждения и христианский взгляд на жизнь вы в том числе реализуете через работу».

Во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 15-летием основания компании «ФосАгро» Святейший Патриарх Кирилл наградил компанию «ФосАгро» орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени. Орден из рук Его Святейшества получил генеральный директор компании Андрей Андреевич Гурьев.

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев обратился с благодарностью к патриарху: «Огромное спасибо, Ваше Святейшество, за то, что Вы для нас сделали. Я уверен, что дорога к храму, место строительства которого Вы освятили, будет открыта и чиста. Вы молитесь за всех православных, и это мы чувствуем на себе, и уверен, что Вашими молитвами мы будем становиться лучше, будем развиваться. Уверен, что светлый образ Святой Великомученицы Варвары будет защищать и покровительствовать горнякам предприятия, членам их семей, всем жителям города.

В дар будущему храму Святой великомученицы Варвары предстоятель передал икону Воскресения Христова.

Храм на руднике в АО «Апатит» стал не первым, который компания строит на своих промышленных предприятиях. Ранее в этом году начато строительство трех церквей в непосредственной близости к местам работы и отдыха тружеников компании. Храмы в честь пророка Елисея и великомученицы Варвары возводятся рядом с проходными предприятия компании в Череповце. Третий храм, в честь великомученика целителя Пантелеимона, заложен на базе отдыха. Небольшие молельные комнаты организованы на всех рудниках комбината «Апатит». Тем самым «ФосАгро» возрождает традицию строительства заводских и фабричных храмов, существовавшую в России до революции.

Посетив производственные объекты АО «Апатит», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении духовенства, губернатора Мурманской области Марины Ковтун и руководителей компании спустился в шахту — в подземный горизонт Кировского рудника.

В ходе своего визита в Кировск патриарх посетил и храм Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа и обратился с напутственным словом к горожанам, несколько тысяч которых пришло к храму.

«Давно, в 76-м году я был в Кировске, — обратился к собравшимся патриарх Кирилл, — и представить себе не мог тогда, что появится такой замечательный храм. Но более всего я не мог представить, что увижу так много православного, верующего народа, который живет в этом месте, что увижу то замечательное производство, что здесь существует, увижу людей, которые вкладывают свой труд, свой талант для того, чтобы развивалась экономика нашей страны. Я радуюсь этим большим переменам. Все это происходит по воле Божией и при нашем участии. Приветствуя вас сегодня, каждому и всем вместе хотел бы пожелать, чтобы вы хранили веру в сердце, чтобы воспитывали в вере своих детей, внуков. Мы живем у себя на родине, в православной стране. И дай Бог нам хранить ту духовную силу, которая поможет благоустроить наше Отечество».

В память о пребывании в храме и о встрече с кировчанами патриарх передал для храма Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа образ Божией Матери — «Неопалимая Купина».