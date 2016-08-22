Рефтинский, Свердловская область, 22 августа, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Электроснабжение бытовых потребителей после аварии на Рефтинской ГРЭС в Свердловской области полностью восстановлено. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики.

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Сообщается, что электроснабжение всех бытовых потребителей полностью восстановлено, а по промышленным объектам информация уточняется.

Работа всей единой энергосистемы на Урале и в Сибири полностью восстановлена. Все последствия аварии ликвидированы.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на Рефтинской ГРЭС под Екатеринбургом произошла авария.

Разрушился изолятор на открытом распределительном устройстве 220 кВ. В результате короткого замыкания сработала технологическая защита и подача электроэнергии была прервана. Из персонала Рефтинской ГРЭС никто не пострадал.

Из-за аварии на Рефтинской ГРЭС энергосистема Сибирского федерального округа перешла на изолированную работу. Во всех регионах СФО были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Напомним, Рефтинская ГРЭС — крупнейшая в России угольная электростанция. Её установленная мощность составляет 3800 МВт, тепловая мощность — 350 Гкал/час.