Вашингтон, 22 августа, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Шансы Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 становятся сомнительными из-за роста антиамериканских настроений в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщает Reuters.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Причиной этого является деятельное участие США в раздувании допингового скандала с Россией. По информации издания, ряд членов МОК считает, что это негативно повлияло на проведение Олимпийских игр — 2016 и испортило репутацию Международного олимпийского комитета.

В Международном олимпийском комитете (МОК) не исключают отклонение заявки США на проведение Олимпийских игр — 2024 в Лос-Анджелесе из-за нарастания антиамериканских настроений. Некоторые члены МОК считают, что именно Вашингтон повлиял на ряд решений WADA и других международных спортивных организаций, сорвавших выступления целого ряда российских спортсменов.

Напомним, что кроме Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024 претендуют Рим, Будапешт и Париж. Окончательное решение МОК по этому вопросу будет принято в сентябре 2017 года.