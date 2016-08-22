Нью-Йорк, США, 22 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Соучредитель и председатель правления всемирной социальной сети «Фейсбук» (Facebook) Марк Цукерберг продал первый крупный пакет своих акций, чтобы финансировать благотворительные инициативы. Об этом со ссылкой на U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Surian Soosay Марк Цукерберг

Согласно SEC, Цукерберг продал 768 тысяч акций на сумму около 95 млн долларов. Ранее, в декабре по случаю рождения своей дочери он объявил, что передаст 99% удерживаемых им и его женой долей в «Фейсбук» благотворительным организациям. Тогда пакет акций программиста оценивался в $45 млрд, с тех пор курсы акций возросли.

Цукерберг запустил т.н. Zuckerberg Chan Initiative, с помощью которой он намерен улучшить воспитание, бороться с болезнями, стимулировать чистую энергию и приобщить как можно больше людей к интернету.