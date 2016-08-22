Чебоксары, 22 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Около 3 тыс. голов свиней планируется уничтожить в Порецком районе Чувашии в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), передаёт корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время изъято 1559 свиней. Такие данные были приведены сегодня, 22 августа, на планёрке в правительстве. В республике также зафиксированы случаи, когда люди пытались незаконно вывезти мясо.

cap.ru Июнь 2016 года, Красночетайский район. Учения по ликвидации очага АЧС

В Порецкий район направлено 12 спецкомиссий, также там работают специалисты Минсельхоза, МВД, МЧС Чувашии, муниципального образования. Изъято 1559 голов свиней, еще предстоит изъять порядка 1400 голов. Средства на компенсацию будут выделены их бюджета республики: предусмотрено направить на эти цели 3 млн рублей из резервного фонда правительства Чувашии. Ранее предварительно сообщалось, что в Порецком районе на ликвидацию около 4,1 тыс. голов свиней потребуется около 18,9 млн рублей.

Власти опасаются, что жители могут поддаться «на увещевания провокаторов» и будут пытаться незаконно вывезти мясо. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов обратил внимание, что были зафиксированы случаи, когда люди пытались незаконно вывезти мясо и были остановлены на постах: «В таких случаях люди не смогут получить компенсацию, мясо изымается и отправляется на утилизацию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг выявлен в порецком селе Напольное, где в одном из частных подворий скончался 4-месячный поросёнок. 17 августа экспертиза подтвердила, что животное умерло в результате заражения АЧС. На территории села введён карантин, запрещена торговля свиньями и продуктами свиноводства, проведение ярмарок, ввоз свиней, их свободный выпас. В связи с выявлением очага АЧС, введены зоны возможного заражения. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район: здесь будет уничтожено всё поголовье свиней. Границы второй угрожаемой зоны составляют 100 км, охватывая три города и практически все сельские районы — 17.

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