Великий Новгород, 22 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В списки ЦИК с недостоверными сведениями в декларациях оказались трое кандидатов в депутаты Государственной думы РФ от партии «Коммунисты России» из Новгородской области: Вячеслав Гусев, Виталий Кириллов и лидер региональной группы №64 по Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областям Дмитрий Перевязкин.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

У Вячеслава Гусева ФНС России установила незадекларированный им доход в сумме около 300 тысяч рублей, из которых 69,9 тысячи рублей получены им в Новгородской областной думе, а около 230 тысяч рублей — в правительстве Новгородской области. Также у Гусева обнаружились два неучтённых им авто: Ford Explorer и Mercedes Benz 190.

Виталий Кириллов (является лидером фракции ЛДПР в Новгородской областной думе) «забыл» указать ЦИК доход, полученный в региональном парламенте — 764,7 тысячи рублей, а также квартиру в Новгородской области площадью 58,7 кв.м., земельный участок (1500 кв. м) в Новгородской области и два автомобиля: Nissan Qashqai и Skoda Rapid.

Дмитрий Перевязкин, помимо представленного имущества, не указал квартиру в Ленобласти (25,7 кв.м.) и жилой дом в Новгородской области (26,1 кв.м.)

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области избирком отказал партии «Коммунисты России» в регистрации списка на выборах в областную думу из-за большого количества недостоверных подписей.

Партия участвует в кампании по выборам в Государственную думу РФ седьмого созыва. В региональной группе №64 (Карелия, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область) — семь кандидатов: Дмитрий Перевязкин, Виктор Перов, Юрий Тидор, Виталий Кириллов, Вячеслав Гусев, Дарья Шлыкова и Вячеслав Евдокименко.