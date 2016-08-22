Тюмень, 22 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Тюмени областная клиническая больница №1 заплатит родителям умершей двухмесячной девочки более 3,7 миллиона рублей. Ранее медицинская сестра этой больницы была осуждена за неоказание помощи ребёнку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pedro Reyna Новорожденный

Трагедия произошла ночью 1 апреля 2013 года. Как сообщили в тюменской областной прокуратуре, после кормления девочки через специальный зонд медсестра оставила её без присмотра. Пища, которая не усвоилась, пошла мимо зонда наружу, и девочка стала захлёбываться содержимым желудка. Реанимационные мероприятия не помогли, и из-за удушья ребёнка не стало.

22 января 2015 года Ленинский районный суд Тюмени осудил медсестру за «неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если это повлекло по неосторожности смерть больного». А в июне 2016-го родители девочки через суд потребовали от больницы денег. Больница с этим не согласилась, но на сторону граждан встала прокуратура.

В результате суд назначил родителям компенсацию в размере более 3,7 млн рублей. Это сумма морального вреда и компенсация расходов на погребение их ребёнка.