Москва, 22 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до конца текущей недели примет российских олимпийцев, сообщают «Известия».

Олимпийские игры — 2016

Накануне Владимир Путин кратко оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Глава Российского государства отметил, что российские олимпийцы продемонстрировали подлинное мастерство, выдержку, мужество и упорство.

Напомним, XXXI летние Олимпийские игры завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. Олимпийская сборная России, выступавшая в сокращенном составе из-за дисквалификации ряда спортсменов и спортивных федераций, заняла на Олимпиаде-2016 четвертое место в неофициальном командном зачете, завоевав 56 спортивных наград, из которых 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Первое место заняла сборная США, получившая 121 медаль.