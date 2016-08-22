В Москве отметили День государственного флага России: фоторепортаж
Москва, 22 августа, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Москве в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на Входной площади Парка Победы на Поклонной горе прошло показательное выступление всадников совместной команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В рамках мероприятия всадники продемонстрировали зрителям программу из цикла «Традиции России».
Гости праздника познакомились с историй флага России, с процессом формирования символики триколора, искусством фланкировки (владение холодным боевым оружием) и национальными конными традициями нашей страны.
Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно в России 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».