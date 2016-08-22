Москва, 22 августа, 2016, 20:27 — ИА Регнум. В Москве в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на Входной площади Парка Победы на Поклонной горе прошло показательное выступление всадников совместной команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлевская школа верховой езды на праздновании Дня Государственного флага на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка в День Государственного флага

В рамках мероприятия всадники продемонстрировали зрителям программу из цикла «Традиции России».

Гости праздника познакомились с историй флага России, с процессом формирования символики триколора, искусством фланкировки (владение холодным боевым оружием) и национальными конными традициями нашей страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Показательное выступление Кремлевской школы верховой езды

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно в России 22 августа на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».