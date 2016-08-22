Париж, 22 августа, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Бывший президент Франции (2007−2012 годы) Николя Саркози заявил, что решил баллотироваться на президентских выборах 2017 года. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает AFP со ссылкой на окружение Саркози.

Paco Rives Manresa Саркози

Сообщается, что 24 августа должна выйти книга Саркози под названием «Все для Франции». В этой книге Саркози пишет, что принял решение участвовать в президентских выборах 2017 года.

«Я принял решение быть кандидатом на президентских выборах 2017 года», — сказано в книге Саркози.

Также сообщается, что в ближайшее время Саркози уйдет с поста лидера партии «Республиканцы», чтобы стать кандидатом.