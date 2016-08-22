Минск, 22 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Ракетные системы залпового огня «Полонез» приняты на вооружение Вооружённых сил Белоруссии, сообщает Белтелерадиокомпания.

vpk.gov.by Ракетные системы залпового огня «Полонез»

Первый дивизион РСЗО поступил на вооружение 336-й артиллерийской бригады в Осиповичах (Могилёвская область). «Полонез» позиционируется как успешная белорусская разработка.

«Принятие новых образцов вооружения является одним из элементов стратегического сдерживания», — заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии — первый замминистра обороны республики Олег Белоконев.

Он выразил уверенность в оправданности «оптимизации» (сокращения) Вооружённых сил и возможности «принимая на вооружение уникальные образцы, подобные этому, делать практически невозможным создание группировок войск вокруг нашей государственной границы».

Тем временем в 188-й гвардейской инженерной бригаде Вооружённых сил Белоруссии отчитались о подготовке водолазов. Напомним, Белоруссия не имеет выхода к морю, но располагает значительными водными ресурсами в болотах, реках и озёрах.

Как сообщало ИА REGNUM, Госкомвоенпром 30 мая отчитался об успешном завершении госиспытаний ракетной системы «Полонез». За последнее время официальный Минск неоднократно выражал обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у границ Белоруссии и, судя по заявлениям представителей Минобороны постсоветской республики, принятие на вооружение «Полонеза» снимет данную проблему.