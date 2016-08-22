Севастополь, 22 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Уже больше года жители пятиэтажного дома №38 на улице Пролетарской пытаются остановить незаконную перепланировку подвала, которая проводится с грубыми нарушениями строительных норм и теперь может привести к обрушению всего здания, передает 22 августа ForPost.

tobbo Подвал

В мае 2015 года нежилую пристройку у этого дома приобрел житель Москвы Роман Усов, после чего сразу ограничил доступ к подвалу и под предлогом косметического ремонта начал проводить реконструкцию здания и демонтаж стен. По словам жителей дома, на строительные работы у нового собственника разрешения нет.

«Начались строительные работы без каких-либо документов, без согласования и проектной документации. Он просто подключился к домовым сетям, к воде. Закрыл все двери и, грубо говоря, начал КАМАЗом из подвалов вывозить землю», — рассказал порталу ForPost старший по дому Дмитрий Остановский.

«Мы обращались и в прокуратуру и следственный комитет, и к бывшему губернатору города, и в администрацию президента. Все упиралось в Севгосстройнадзор», — добавил он.

Полгода жители дома вынуждены были доказывать, что Усов вообще существует. После долгих выяснений управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя все-таки постановило, что строительство проходит незаконно и его необходимо остановить — выяснилось, что в подвале сделаны дверные проемы в несущих стенах дома и поврежден фундамент.

«Реконструкция может привести к обрушению третьего и четвёртого подъезда. Я знаю, что такое, когда в шести местах прорублен несущий фундамент, ленточный. Когда обрезана арматура», — добавила жительница дома Елена Чумак.

В ответ на постановление Роман Усов, однако, организовал за свои средства отдельную экспертизу, которая установила, что в подвале проводится именно косметический ремонт. В результате решение Севгосстройнадзора было признано судом недействительным.

По словам начальника управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя Юрия Прихожанова, к настоящему моменту отдано указание юридическому отделу ведомства провести независимую экспертизу подвального помещения дома.