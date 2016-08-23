Киев, 23 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Режим четвертого президента Украины Виктора Януковича был пророссийским и марионеточным, а также являлся классическим примером «пятой колонны» внутри государства. Об этом 22 августа заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской диаспоры в мире, передает ИА REGNUM .

Александр Горбаруков ИА REGNUM А теперь...

«Российско-советская империя искореняла украинский национальный дух, как только могла: голодоморами, репрессиями, Сибирью, русификацией, и все то, что она пыталась истребить здесь, вы бережно хранили там. И как будто благодатный иерусалимский огонь на Пасху, передали в Украину, как только она встала на путь восстановления нашей независимости. И этот огонь уже никому и никогда не потушить. Мы убедительно доказали, что на протяжении последних двух лет — это правда. И сначала мы — украинцы повалили пророссийский марионеточный режим Януковича, который и был классической «пятой колонной» внутри государства. И потом встали на пути планам Кремля расчленить Украину на несколько частей», — сказал Порошенко.

По его мнению, в ходе событий последних лет подавляющее большинство русскоязычных граждан Украины встали на защиту единой, независимой и соборной страны.

«Мы с вами похоронили проект «Новороссия», в том числе и благодаря тому, что подавляющее большинство наших русскоязычных соотечественников сказали твердое «да» единой, независимой, соборной Украине. Это мы освободили большую часть Донбасса и локализовали «восточную орду» в юго-восточных районах Донецкой и Луганской областей», — рассказал Порошенко.

При этом президент призвал представителей украинской диаспоры посмотреть отправление из Чугуева (Харьковская область) очередной партии военной техники и оружия в Донбасс, а также посетить военный парад в Киеве.

«У меня просьба, включите завтра телевизор, и прошу посмотреть прямую трансляцию из Чугуева, где на фронт отправится очередная партия военной техники и оружия. А еще просьба прийти на Площадь Независимости, посмотрите на наш военный парад… Я хотел бы вас заверить, что ход истории был бы немного другим, если бы весной 2014 года наше войско имело хотя бы частицу того, что вы можете увидеть теперь. Такой техники, такого оружия или не было, или они лежали горами небоеспособного железа, которое было не способно стрелять и ехать. Мы это сделали за два года. И так наша армия сегодня не жирует. Она имеет право и должна еще много чего получить, о чем мы пока еще только мечтаем. Но каждый божий день и с его помощью, ценой чрезвычайных усилий каждого украинца мы шаг за шагом укрепляем нашу обороноспособность. Главным гарантом нашей украинской независимости являются наши Вооруженные силы Украины», — признал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2015 года председатель движения «Новороссия», Олег Царев заявил о закрытии проекта «Новороссия» на Украине. «Деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран «нормандской четверки», — сказал Царев.