Калининград, 22 августа, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Членами «РДШ» в этот день стали более 170 детей. Все они — участники тематической смены «Перезагрузка», которая проходит в «Центре одаренных детей».

Члены детской пионерской организации. СССР

В рамках посвящения школьники произнесли торжественное обещание, после чего им были вручены членские билеты «РДШ» и значки с символикой движения. Также школьники получили на память почетную книгу организации.

Специально к торжественному событию школьники подготовили красочный флешмоб.

Все участники церемонии исполнили зажигательный танец, а после чего запустили в небо воздушных шары.

Помимо самих школьников, в церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев, министр образования области Светлана Трусенева, а также председатель регионального отделения «РДШ» Сергей Гоман. Ожидается, что в будущем подобные церемонии пройдут на базе всех десяти пилотных школ «Российского движения школьников» Калининградской области.

Напомним, «Российское движение школьников» начинает свою работу с 1 сентября 2016 года в пилотных школах всех субъектов Российской Федерации. Движение предоставляет школьникам выбрать несколько направлений деятельности: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».

В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» президент Владимир Путин подписал в октябре 2015 года.

Целью учреждения организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».