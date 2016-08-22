Симферополь, 22 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Предложенное новым вице-премьером Крыма Юрием Гоцанюком решение вопроса продовольственной безопасности полуострова через вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий — правильная инициатива, однако она потребует серьезной финансовой поддержки со стороны федеральных органов власти, считает заведующая кафедрой управления фирмой Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Эльмира Крылатых. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 22 августа.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«То, что реализовать ее (программу вовлечения в оборот недоиспользуемых сельхозземель) можно и нужно — в этом нет никаких сомнений. И это было бы действительно очень важно для решения вопросов, связанных с продовольственной безопасностью Крыма», — отметила Крылатых.

«Неиспользуемые земли, недостаточно используемые земли в Крыму есть — это бесспорно. И это правильное направление, только нужно иметь все-таки довольно существенную поддержку из государственного бюджета», — подчеркнула она.

В настоящее время Крым не имеет достаточных внутренних ресурсов, чтобы обеспечить достаточные инвестиции в такой проект, указала эксперт, поэтому важна поддержка, в частности, со стороны Минсельхоза. При этом данный вопрос должен решаться с учетом организационных и технологических новаций, отметила Крылатых.

«Есть контингент людей (в академических кругах), который бы с удовольствием сейчас стал бы заниматься фермерскими хозяйствами. Если эту работу дополнить фермерскими кооперативами при инвестиционной поддержке государства — это была бы очень серьезная сила», — подчеркнула эксперт.

«Это понимание (необходимости развития сельского хозяйства — прим. ИА REGNUM ) должно сейчас очень четко входить во всю политику, которая проводится в Крыму. И, прежде всего, это выражается в продовольственной безопасности и развитии местного рынка», — заключила Крылатых.

Напомним, что 22 августа новый вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк выдвинул в качестве одной из своих основных целей обеспечение продовольственной безопасности Крыма через вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

В ближайшее время вице-премьер проведет заседания со всеми вверенными ему подкомитетами и службами, чтобы определить первоочередные задачи по всем соответствующим направлениям.