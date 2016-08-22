Москва, 22 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум.



mosmetro.ru Метрополитен

Власти Москвы выставили на аукцион единым лотом право на размещение торговых автоматов с разной специализацией в 39 переходах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Начальная цена ежемесячной арендной платы за лот составляет 2,2 млн рублей.

Предпринимателям столицы необходимо обеспечить наличие четырех видов специализации товаров: прохладительные и горячие напитки, снеки, цветы. Суммарная площадь объектов составляет 290,5 квадратных метров.

«Предприниматели смогут торговать через автоматы прохладительными и горячими напитками, снеками, цветами, печатной, аптечной, сувенирной продукцией, продовольственными и зоотоварами, одеждой и аксессуарами, парфюмерией и галантерейной продукцией», — заявили в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что торговые точки не должны мешать пассажирам: максимальная глубина автоматов не может превысить 1,3 метров. Кроме того, в аппарате покупатели должны иметь возможность оплаты картой «Тройка». «Самые просторные торговые зоны победитель торгов сможет оборудовать в подуличных переходах станций метро Домодедовская, Дубровка, Жулебино», — уточнили в пресс-службе.

Заявочная кампания продлится до 27 сентября. Аукцион пройдет 30 сентября 2016 года.

Напомним, власти Москвы избавляются от старых ларьков в пешеходных переходах метро Москвы. На их месте должны появиться современные торговые автоматы. Новые павильоны планируют установить в переходах 13 станций метро.