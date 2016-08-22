Тверь, 22 августа, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Сразу несколько объектов водоснабжения запущено в эксплуатацию в Тверской области 20−21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Steve Johnson Водоснабжение

Проблема состояния водопроводных сетей актуальна для многих муниципалитетов. Решать эти вопросы помогает программа поддержки местных инициатив. Благодаря ее реализации в минувшие выходные в Тверском регионе после ремонта открылось сразу несколько объектов в разных муниципальных образованиях.

Один из них — в деревне Дубоцкое Жарковского района. Ремонт насосной станции и водопровода обошелся в 1 млн 243 тыс. рублей. Местные жители собрали 124 тыс. рублей, 700 тыс. рублей — субсидия областного бюджета, 407 тыс. рублей предоставил местный бюджет. Это позволило забетонировать полы, починить потолок и кровлю, заменить двери, трубы и оборудование в здании насосной станции, отремонтировать 710 м водопровода, заменить водоразборные колонки.

Подобные работы проведены и в деревне Лютивля Вышневолоцкого района. Из 1 млн 346 тыс. рублей 693 тыс. рублей составила областная субсидия, 90 тыс. рублей — вклад жителей, 500 тыс. рублей — средства местного бюджета.

Капитально отремонтировано 800 м водопроводных сетей и установлено шесть колонок в деревне Верховье Бельского района. Это обошлось в 1 млн 112 тыс. рублей, из которых 700 тыс. рублей — субсидия областной казны, 65 тыс. рублей — средства жителей, 282 тыс. рублей — местного бюджета.

Большой объем работ проделан в поселке Суховерково Калининского района. Водопроводные сети отремонтированы на улицах Мира, Строителей, Школьная, Полевая, Первомайская, проспекте Калинина. Износ труб по этим адресам был очень высоким. На их замену потрачено около 2 млн рублей, из них 1,5 млн рублей — средства областного бюджета, еще более 100 тыс. рублей собрали местные жители. В результате произведен капитальный ремонт системы водоснабжения, заменены пожарные гидранты, общедомовые счетчики учета воды.

Все это позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение в населенных пунктах, улучшить качество и напор воды, а также снизить ее потери при эксплуатации системы.

«Крайне важно, что программа поддержки местных инициатив позволяет решить самые насущные проблемы, волнующие жителей. С каждой отремонтированной системой водоснабжения, дорогой, благоустройством зоны отдыха, детской или спортивной площадкой к людям приходит надежда на лучшую жизнь», — считает исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.